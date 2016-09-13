В Кремле заявили о непричастности к взлому базы данных WADA

Российские власти или спецслужбы непричастны к атакам хакеров на базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Однозначно можно сказать, что хоть какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям - об этом не может быть и речи. Это исключено полностью», — отметил руководитель пресс-службы Кремля.

Ранее хакеры из группы Fancy Bear заявили о взломе базы ADAMS («система антидопингового администрирования и менеджмента»). А также опубликовали документы из базы, согласно которым, ряд американских спортсменов получал запрещенные препараты по медицинским показаниям.

В WADA заявили, что за атакой стоит Россия.

Группу Fancy Bear американские СМИ подозревали во взломе серверов Демократической партии и в том, что ее поддерживает российское ГРУ.