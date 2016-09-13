Установлено точное место закладки бомбы во взорванном над Египтом А 321

Международная техническая комиссия установила точное место закладки бомбы, ставшей причиной катастрофы лайнера А 321 компании «Когалымавиа» осенью 2015 года над Египтом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты выяснили, что взрывное устройство находилось на полу bulk-камеры, отделения рассыпного груза. Срабатывание небольшой по мощности бомбы привело к отрыву хвоста машины и переходу в неуправляемое пикирование.

Чемоданы и сумки пассажиров в аэропорту были уложены в стандартные авиационные металлические контейнеры, опечатаны и разложены в основных багажных отделениях. Негабаритный багаж доставлялся к самолету на погрузчике. Пособники террористов, видимо, первой занесли небольшую бомбу, а уже потом заложили ее детскими колясками и плетеной мебелью, которую туристы везли домой в качестве сувениров.

31 октября 2015 года в Египте упал аэробус компании «Когалымаива» с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Через 23 минуты полета лайнер рухнул в гористой местности в центральной части Синайского полуострова.

Погибло 224 человека, никто не выжил.

Запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» (ИГ) через мессенджер Telegram заявила, что берет на себя ответственность за крушение лайнера