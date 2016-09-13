Изменения в составе кишечных бактерий предотвратят астму и аллергию

Проведенное в США исследование показало, что развитие астмы и аллергии у можно предотвратить еще в возрасте одного месяца, изменяя видовой состав бактерий, обитающих в кишечнике. Также определенный тип бактериального населения кишечника, напротив, связан с высоким риском этих болезней.

Сьюзан Линч (Susan Lynch) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и ее коллеги проанализировали микробный состав кишечника у 130 детей в возрасте около одного месяца. Затем они проследили за состоянием здоровья этих детей, когда им исполнилось два и четыре года. Ученые обнаружили, что детей по их кишечным бактериям можно разделить на три группы. В одной из этих групп, куда попало 11 детей, риск аллергических реакций в два года и астмы в четыре года оказались в три раза больше, чем в остальных. В образцах кала этих детей было низкое содержание бактерий Faecalibacterium и Bifidobacterium, зато высокий уровень грибов, таких как Candida и Rhodotorula.

Ученые полагают, что, влияя на состав бактерий в кишечнике, они смогут предотвратить развитие астмы и аллергии у ребенка. Сьюзан Линч и ее коллеги проверили эту гипотезу на клеточных культурах, подвергнув иммунные клетки здоровых взрослых воздействию стерилизованных образцов кала младенцев из низкой и высокой группы риска. В итоге образцы детей из группы высокого риска вызвали иммунный ответ и подавили деятельность клеток, контролирующих в организме аллергические реакции. По предположению ученых, это доказывает, что определенный микробный состав кишечника с самого раннего детства оказывает воздействие на иммунную систему, провоцируя аллергию.

Авторы работы также попытались установить, почему у группы детей высокого риска в раннем младенчестве оказалось недостаточно некоторых видов бактерий в кишечнике. Они установили, что эти дети с большей вероятностью были мальчиками и росли в семье, где нет собаки.

Работа опубликована в журнале Nature Medicine.