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13 сентября 2016, 09:04
биология моллюски этология

Каракатицы продемонстрировали навыки счета

Каракатица Sepia officinalis
Каракатица Sepia officinalis
Wikimedia Commons

Новое исследование показывает, что каракатицы умеют считать лучше, чем дети в возрасте одного года. Также головоногие моллюски оказались способны при выборе пищи оценивать не только ее количество, но и качество.

В эксперименте, который организовали Цани Ян и Чуаньчинь Чао из Национального университета Цинхуа в Тайване, участвовали 54 выведенные в неволе каракатицы в возрасте одного месяца. Ученые определяли способность каракатиц оценивать потенциальную добычу: креветок, крабов, рыб.

Столкнувшись с разным количеством живых креветок, каракатицы выбирали вариант, где добычи было больше. Исследователи обнаружили, что на решение не влияла плотность группы, а также, что решение отнимало у каракатиц больше времени, когда число креветок было больше. По словам авторов, это показывает, что каракатица действительно считает креветок, а не просто оценивает их численность на первый взгляд.

Аналогичные исследования, проведенные с детьми в возрасте одного года, показали, что они могут отличать группы с одним и двумя или двумя и тремя предметами, но не больше. Макаки-резусы были способны определять количественные различия, когда в сравниваемых группах было не более четырех предметов. Каракатицы превзошли этот рубеж, правильно делая выбор между группами из четырех и пяти креветок. Исследователи делают вывод, что эти моллюски «по крайней мере равны детям и приматам с точки зрения навыков счета».

В некоторых случаях каракатицы при выборе добычи учитывали другие факторы. Например, когда им предлагали выбор между одной живой креветкой и двумя мертвыми, они всегда выбирали живую. Когда же им предлагались одна большая живая креветка или две маленькие живые креветки, то голодные каракатицы всегда выбирали одну креветка, а сытые двух. Предполагается, что эта стратегия позволяет им уменьшить риск. Одну креветку каракатица поймает с большей вероятностью, чем двух, поэтому голодная каракатица выбирает гарантированную добычу.

Итоги экспериментов описаны в статье, опубликованной журналом Proceedings of the Royal Society B.

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