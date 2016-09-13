Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
13 сентября 2016, вторник, 12:00
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
13 сентября 2016, 11:37
археология Индонезия история

22 золотые пластины с именами богов найдены на Яве

Золотые пластинки, найденные на Яве
Золотые пластинки, найденные на Яве

Строительные рабочие раскопали возле деревни Рингиларик в индонезийской провинции Центральная Ява каменный ящик, в котором оказались 22 золотые пластины.

Находка была сделана при прокладывании линии водопровода. Каменный футляр с крышкой размером 14 на 13,5 на 6 сантиметров был найден неповрежденным. Когда его вскрыли, увидели небольшие золотые пластины с надписями на древнеяванском языке. Представитель Агентства по охране культурного наследия Центральной Явы сообщил, что пластины сделаны из золота чистотой 18 карат (соответствует 750-й метрической пробе). Надписи на них были именами локапал – богов сторон света в индуизме и буддизме. На пластинах представлены восемь из них: Индра (восток), Яма (юг), Варуна (запад) и Кубера (север), Агни (юго-восток), Ниррити (юго-запад ), Ваю (северо-запад) и Исана (северо-восток). В яванском индуизме почитался также покровитель центра, поэтому все вместе божества носили название Девата Нава Санга «божественные девять хранителей».

Статуи локапал часто украшают индуистские храма, а в Индонезии их изображения были представлены на эмблеме «Сурья Маджахапит» («Солнце Маджахапита») – символе империи Маджахапит, последнего крупного индуистского государства в регионе, существовавшего в 1293 – 1520 годах. Столица Маджахапита находилась на востоке острова Ява.

Найденные сейчас золотые пластины старше империи Маджахапит по крайней мере на пять веков, так что они свидетельствую о давней традиции почитания божеств-локапал на Яве.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.