22 золотые пластины с именами богов найдены на Яве

Строительные рабочие раскопали возле деревни Рингиларик в индонезийской провинции Центральная Ява каменный ящик, в котором оказались 22 золотые пластины.

Находка была сделана при прокладывании линии водопровода. Каменный футляр с крышкой размером 14 на 13,5 на 6 сантиметров был найден неповрежденным. Когда его вскрыли, увидели небольшие золотые пластины с надписями на древнеяванском языке. Представитель Агентства по охране культурного наследия Центральной Явы сообщил, что пластины сделаны из золота чистотой 18 карат (соответствует 750-й метрической пробе). Надписи на них были именами локапал – богов сторон света в индуизме и буддизме. На пластинах представлены восемь из них: Индра (восток), Яма (юг), Варуна (запад) и Кубера (север), Агни (юго-восток), Ниррити (юго-запад ), Ваю (северо-запад) и Исана (северо-восток). В яванском индуизме почитался также покровитель центра, поэтому все вместе божества носили название Девата Нава Санга «божественные девять хранителей».

Статуи локапал часто украшают индуистские храма, а в Индонезии их изображения были представлены на эмблеме «Сурья Маджахапит» («Солнце Маджахапита») – символе империи Маджахапит, последнего крупного индуистского государства в регионе, существовавшего в 1293 – 1520 годах. Столица Маджахапита находилась на востоке острова Ява.

Найденные сейчас золотые пластины старше империи Маджахапит по крайней мере на пять веков, так что они свидетельствую о давней традиции почитания божеств-локапал на Яве.