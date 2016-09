В Москве предложили соорудить памятник анонимному рецензенту

Сотрудник Высшей школы экономики и Центра исследований в области высшего образования Калифорнийского университета в Беркли Игорь Чириков предложил воздвигнуть возле своего университета памятник анонимному рецензенту научных статей.

Инициатива Игоря Чирикова стала откликом на предложение админстрации ВШЭ выдвигать идеи по превращению уродливого бетонного блока, стоящего рядом с университетской территорией, во что-то красивое. Ученый предлагает придать бетонному блоку вид игральной кости, а на пяти видимых гранях написать стандартные варианты заключений, которые дают рецензенты в научных журналах: принять (Accept), принять с незначительными доработками (Minor Changes), принять со значительными доработками (Major Changes), переделать и прислать заново (Revise and Resubmit) и отклонить (Reject).

Игорь Чириков и его друзья надеются собрать на обработку бетонного блока 1300 долларов ко 2 октября при помощи сайта Kickstarter. Те, кто пожертвует хотя бы доллар, будут иметь возможность указать свое имя на специальной табличке рядом с памятником. А первые двадцать меценатов, пожертвовавших 60 долларов или больше, смогут указать название своей научной статьи прямо на памятнике.

«Мы считаем, что этот памятник не будет просто смешным квадратным блоком напротив здания нашего университета, - сказано на странице проекта в Kickstarter. – Он добавит слой подлинной мистики к миру экспертной оценки и поиска информации. Исследователи из разных стран мира посетят его, чтобы прикоснуться к стороне «Принять» в надежде, что боги рецензирования улыбнутся им сверху. Конечно, некоторые неудачливые исследователи захотят проклясть его, и это их дело. Рецензенты смогут увидеть памятник как место поклонения». Игорь Чириков говорит, что хотел своим проектом подчеркнуть роль экспертной оценки в академическом мире, а также взглянуть на этот процесс с юмором.