Путину передадут материалы по делу «Реновы»

Президент Владимир Путин изучит материалы, которые подготовила и передаст ему группа компаний «Ренова». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Как пояснил Песков, встречи Путина с Вексельбергом «пока в графике нет». «Материалы доложим», — заключил он.

Как заявил ранее владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, компания собрала материалы, ​«для того чтобы достаточно подробно ознакомить руководство страны с деятельностью компании "Т Плюс", в том числе на территории Республики Коми». Бизнесмен также пообещал всестороннюю поддержку оказавшемуся под арестом управляющему директору «Реновы» Евгению Ольховику и гендиректору подконтрольной ей «Т Плюс» Борису Вайнзихеру. «Я хочу выразить уверенность, что мы будем оказывать всяческую поддержку нашим товарищам и считаем, что следствие разберется и будет принято справедливое решение», — отметил он.