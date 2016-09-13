Медведев приехал на совещание в самоходном вагоне

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание на станции «Подмосковная» о развитии пассажирских железнодорожных перевозок, сообщается на сайте кабмина.

Как передает «Интерфакс», на станцию он прибыл на автомотрисе (моторном самоходном железнодорожном вагоне), который обычно едет без прицепляемых вагонов. В этот вагон премьер сел на Рижском вокзале.

Перед совещанием Медведев осмотрел железнодорожную станцию «Подмосковная» и находящиеся там депо с музейно-производственным комплексом.

Как сообщает РИА Новости, в музее ему продемонстрировали модель телеграфа для набора сообщений при помощи азбуки Морзе.

Станция «Подмосковная» была построена в 1901 году как сортировочный пункт грузов, поступавших с Прибалтики.