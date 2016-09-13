Путину доложили об уголовном деле против гендиректора СЛО «Россия»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин извещен о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ФГУП «Специальный лётный отряд "Россия"» (СЛО) Ярослава Одинцева. Об этом информирует РИА Новости.

«Да, он в курсе, естественно, ему было доложено. Есть действия и есть, скажем так, подозрения и обвинения следственных органов. Вместе с тем, здесь главным принципом, естественно, остается то, что без решения суда признать кого-либо виновным нельзя. Но действительно, следственные действия выполняются, и помещение его под домашний арест имеет место», — сказал Песков.

Он также рассказал, что никакие кадровые решения в отношении Одинцева пока не применялись.

Сегодня стало известно, что Одинцев отправлен судом под домашний арест до 6 ноября. Кроме него, по делу о мошенничестве при закупке спецоборудования для самолетов отряда арестованы еще три высокопоставленных чиновников.