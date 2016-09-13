Банк России отозвал лицензию столичного Роспромбанка

Центробанк принял решение об отзыве лицензии у кредитной организации ООО «Российский промышленный банк». Соответствующий приказ подписан 13 сентября 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

Роспромбанк был создан в 1995 году, является участником государственной системы страхования вкладов. По состоянию на 1 июля 2016 года занимал 328-е место в рейтинге (РИА Рейтинг) банковской системы России, отмечает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о прекращении работы системы электронных платежей (БЭСП) банка.

«Мы не обслуживаем карты с пятницы, 9 сентября, по техническим причинам. Что касается БЭСП, то да, отключение произошло», - цитировало агентство Rambler News Service слова представителя банка.