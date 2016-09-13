В перечень продэмбарго внесли соль

В перечень запрещенных к ввозу в Россию продуктов была добавлена соль. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что с 1 ноября 2016 года, в соответствии с постановлением правительства от 7 августа 2014 года, соль, хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть, соль морская запрещены ко ввозу из стран, объявивших продэмбарго в отношении РФ.

Напомним, 6 августа 2016 года вступило в силу российское продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, которое продолжит действовать до 31 декабря 2017 года.