Мемория. Илья Сегалович

13 сентября 1964 года родился Илья Сегалович, сооснователь «Яндекса».

Личное дело

Илья Валентинович Сегало́вич (1964—2013) родился в Нижнем Новгороде (тогда Горьком). Его отец — советский геофизик Валентин Сегалович прославился открытием крупнейших в стране месторождений хромитовых руд на территории Казахстана. В этой республике прошли детство и юность будущего программиста. Его родители работали в филиале Всесоюзного института разведочной геофизики близ Алма-Аты: отец в научной лаборатории, мать в вычислительном центре — с первыми в стране ЭВМ.

В 1971 году Илья пошел в первый класс, в школе увлекся математикой и после шестого класса, по совету отца, перешел в алма-атинскую Республиканскую физико-математическую школу. Следующие четыре года его соседом по парте был Аркадий Волож — вместе с Сегаловичем сооснователь «Яндекса», ныне гендиректор этой компании.

В 1981 году Сегалович занял второе место на Всесоюзной олимпиаде по математике, окончил школу с золотой медалью и вместе с Воложем решил поступить на мехмат МГУ. Однако ни одного из друзей не приняли. Сегалович рассказывал: «Мы удачно отучились с Аркашей, закончили с золотыми медалями и поехали естественно [поступать] в МГУ. Мы не знали, что идет идеологическая война, которая касается нас. То есть мы знали, что она идет, но мы думали, что это не относится к частной жизни школьников физматшкол. Мы тогда особо не знали, что мы евреи. Ну так, фамилии такие, что поделаешь. Но это оказалось фатально».

В итоге Сегалович поступил на геофизический факультет Московского (ныне — российского) геологоразведочного института, а Волож — на факультет прикладной математики института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина.

В 1986 году оба окончили вузы. Сегалович вскоре женился и устроился во ВНИИ минерального сырья им. Н. М. Федоровского, где занимался разработкой геофизических программ на языках программирования Фортран (formula translator — переводчик формул) и С++, публиковался в «Известиях Академии наук».

Волож пошел работать в Институт проблем управления АН СССР, где занимался проблемами обработки больших объемов данных, а с началом перестройки и кооперативным бизнесом: в 1988 году основал компанию «Аркадия», которая разрабатывала алгоритмы поиска по базам данных, в 1989 году — компанию CompTek по поставке компьютеров из США.

В 1990 году в «Аркадию» пришел Сегалович, там он занимался улучшением электронного справочника по международной классификации изобретений — патентоведы из НИИ могли с помощью этой программы проводить быстрый поиск по нескольким томам справочника.

После того как «Советский Союз кончился и патентоведы перестали покупать программы», Волож и Сегалович на последние деньги купили электронный лицензированный словарь русского языка, обновили ядро поисковой системы и в 1993 году создали технологию поиска на русском языке «Яndex» (сокращение от английского yet another indexer — «еще один индексатор» — название, придуманное Сегаловичем). Поначалу «Яndex» был программой под Windows и использовался при подготовке электронных изданий русских классиков. В том же 1993 году «Аркадия» влилась в компанию CompTek.

В 1996 году «Яndex» научился поиску по открытому словарю — алгоритм позволил искать слова с учетом морфологических изменений, неологизмов, имен собственных.

23 сентября 1997 года компания запустила поисковый сайт Yandex.ru.

В 2000 году была образована отдельная компания «Яндекс», с 2002 года она стала приносить прибыль.

В 2003 года Сегалович занял в «Яндексе» должность директора по технологиям и возглавил департамент разработки.

В 2011 году «Яндекс» провел первичное размещение акций на американской бирже NASDAQ, заработав 1,3 миллиарда долларов. По итогам года русскоязычный Forbes оценивал состояние Сегаловича в 600 миллионов долларов.

В сентябре 2012 года у Сегаловича обнаружили рак желудка. Он умер в лондонской больнице 27 июля 2013 года в возрасте 48 лет. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Чем знаменит

Сооснователь «Яндекса» — самого популярного в России поисковика и одного из самых востребованных в стране интернет-ресурсов, ряд приложений которого («Яндекс.Карты», «Яндекс.Новости» и другие) являются лидерами на рынке. Вплоть до своей смерти — директор по технологиям «Яндекса». Меценат, активно помогавший детям, оставшимся без родителей.

О чем надо знать

Сегалович был дважды женат, со второй супругой, театральной художницей и педагогом Марией Елисеевой он познакомился в 1993 году на курсах английского языка. К моменту знакомства у Елисеевой уже было трое детей, после рождения общего ребенка супруги взяли под опеку еще нескольких детей из интерната. В 1997 году семья Сегаловичей открыла детский реабилитационный центр «Дети Марии», центр занимается адаптацией сирот с недостатками развития при помощи творческой деятельности.

Прямая речь

О семье («Коммерсантъ», декабрь 2011): «Сначала у нас была такая семья — трое детей моей жены, общий наш ребенок и две девочки из интерната. Жили мы в Кучино, поначалу без телефона, в полуторке ввосьмером. Иногда еще и кто-нибудь из заграничных волонтеров на полу спал… А в "Жигулях" наших я так всех и возил, и дети поменьше сидели на коленях у детей постарше. Кстати, правил дорожного движения мы не нарушали, дети до 12 лет, по крайней мере, в старых правилах, за пассажироединицу не считались. Мы много ездили — поездки очень помогают сближаться с детьми. Старшие, дети из интерната, помогали, не как воспитанники, а просто как друзья, занимались младшими, нашими. Вот осталась в памяти поездка в 96-м в Адлер: туда выехал на лето интернат, с которым мы сотрудничали, и мы поехали следом и впервые надолго забрали детей к себе. Очень хорошее было лето, дети потом уже стали к нам относиться как к совершенно своим».

О благотворительности (там же): «Деньги сами по себе не конвертируются в благотворительность. Нельзя просто стать на углу и раздавать деньги — это бессмысленно. Если не создашь работающий механизм благотворительности, ничего не добьешься. Нужна действующая структура, стратегия, технология. Это все работа. Кое-что нам удается сделать: за последние три-четыре года было несколько масштабных проектов, в которых я и лично участвовал, и помог осуществить. Поездки с выставками и театральными постановками в Германию, Францию, Италию, Великобританию, выставка в Белом доме США, образовательные программы для преподавателей интернатов в Израиле и США. Конечно же летние лагеря и поездки в Беслан».

О министрах и «законе Димы Яковлева» (блог на сайте «Эха Москвы», декабрь 2012): «Ни для кого не секрет, что наши министры и их замы получают как нормальные крутые западные менеджеры, то есть, в районе 200 тыс. уе в год, но только черным налом, а по бумагам и с налогами — не больше, или не сильно больше относительно скромных 100 тыс. руб. в месяц.

...Если бы они хотя бы раз туда [в интернат] съездили, пообщались бы с воспитателями, с детьми, в том числе с теми, кто вот-вот усыновится, то у них бы крепко-накрепко отпало желание лишать этих детей шансов на здоровье, счастье и семью. А ведь этим законом они лишают добрую половину, причем, скорее, более несчастную».

Об отличиях «Яндекса» (Look At Me, ноябрь 2010): «Мы в "Яндексе" просто делаем свой продукт, разрабатываем свои шестеренки, а чем они отличаются от других шестеренок — черт его знает.

Вот, например, с моей точки зрения, BMW и Мерседес — это одно и то же, но я не буду спрашивать у них, чем они отличаются друг от друга».

О работе в компании (там же): «Всегда было в чем-то сложно, а в чем-то легко — в чем-то тревожно, а в чем-то радостно.

Тревожно, потому что ты понимаешь, что все это очень хрупкое и в любой момент может прерваться. А радостно, потому что ты чувствуешь, что это станет востребованным, и оно становится».

5 фактов об Илье Сегаловиче

Начинал делать поисковик в то время, когда в России уже работали конкуренты: в 1995 году был запущен сайт Altavista, в 1996-м — «Рамблер». В 2001 году посещаемость Yandex.ru впервые превысила посещаемость «Рамблера». В нулевых мировой поисковый гигант Google пытался купить «Яндекс», однако договориться не удалось. «В конце концов стало совершенно ясно, что в случае союза с Google желающие поедут в Кремниевую долину гастарбайтерами, а нежелающим отведена роль московского сейлз-офиса, который будет заниматься продажами рекламы, подчиняться промежуточному звену в Цюрихе или Женеве и выполнять поручения какого-нибудь гугловского клерка среднего звена. Никакого тесного рабочего контакта с [основателями Google] Ларри Пейджем и Сергеем Брином, никаких разработок мирового уровня — забудьте», — рассказывал Сегалович.

Сегалович привлек к помощи детям из интернатов своего партнера Аркадия Воложа — вместе они учредили фонд «Пеликан», который помогает центру «Дети Марии». Сотрудники «Яндекса» опекают интернат в подмосковной деревне Редькино.

«Яндекс» как бизнес организован в форме холдинга. Его головная компания — это зарегистрированное в Нидерландах в 2004 году акционерное общество Yandex N.V. Российское ООО «Яндекс» является «дочкой» голландской компании.

Илья Сегалович активно отстаивал свою гражданскую позицию: ходил на митинги оппозиции, участвовал в разработке проекта «Веб-наблюдатель» по контролю за выборами, высказывался резко против принятия «закона Димы Яковлева», запрещающем усыновление российских сирот американцами.

Вскоре после смерти Сегаловича «Яндекс» запустил сайт, посвященный его памяти — Iseg.yandex.ru. На этом портале собраны воспоминания тех, кто знал программиста, а также его интервью.

Материалы об Илье Сегаловиче:

Биография Ильи Сегаловича в Википедии

Биографическая справка РИА Новости

Биография на сайте Seoded.ru

Сайт памяти Сегаловича