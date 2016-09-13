Названа предварительная причина возгорания Galaxy Note 7

По предварительным данным, причиной возгорания смартфонов Galaxy Note 7 является дефект батареи, сообщает Bloomberg со ссылкой на Samsung Electronics Co.

По мнению специалистов, случаи возгорания вызваны избыточным давлением на пластины, содержащиеся в батареях. Более точная причина будет указана после тщательного анализа 35 случаев перегрева или возгорания.

2 сентября южнокорейская компания Samsung представила свой новый смартфон Galaxy Note 7.

Однако в тот же день она объявила о приостановке продаж своего нового флагмана из-за сообщений о возгораниях гаджетов.

10 сентября Samsung Electronics порекомендовала владельцам смартфонов Galaxy Note 7 выключить устройства и бесплатно обменять их.

После этого сообщения СМИ сообщили, что за два дня корпорация Samsung потеряла около 22 млрд долларов капитализации. На закрытии торгов в пятницу, 9 сентября, стало известно, что акции компании упали на 11%. Это самое большое снижение с 2008 года.