13 сентября 2016, 10:54
Сергей Шнуров избран человеком года по версии GQ
Фронтмен петербургской рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров признан «Человеком года» и «Музыкантом года» по версии журнала GQ. Об этом сообщается на сайте издания.
«Какой год, такой и человек. Премия GQ. Третий раз за 15 лет», — прокомментировал награду Шнуров в своем Instagram.
Какой год, такой и человек. Премия GQ. Третий раз за 15 лет.
A photo posted by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Sep 12, 2016 at 2:17pm PDT
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