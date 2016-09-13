Сергей Шнуров избран человеком года по версии GQ

Фронтмен петербургской рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров признан «Человеком года» и «Музыкантом года» по версии журнала GQ. Об этом сообщается на сайте издания.

«Какой год, такой и человек. Премия GQ. Третий раз за 15 лет», — прокомментировал награду Шнуров в своем Instagram.