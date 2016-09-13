Шойгу спустя неделю ответил на критику главы Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на заявление своего американского коллеги Эштона Картера, обвинившего российские власти в «подрыве основ мирового порядка».

7 сентября, выступая перед студентами Оксфорда в Великобритании, Картер обвинил Москву в нарушении территориальной целостности Грузии и Украины и Грузии, в «бряцании ядерным оружием» и непрофессиональном поведении в космосе и интернете.

«Мы будем противостоять попыткам подорвать нашу общую безопасность и не намерены игнорировать попытки вмешиваться в наши демократические процессы», — отметил глава Пентагона (цитата по BBC).

По-видимому, глава оборонного ведомства имел в виду кибератаки на избирательный штаб Демократической партии США, в причастности к которым американские власти подозревают Москву.

«Поддержание мирового порядка — заявил 12 сентября Шойгу, — естественная прерогатива всего мирового сообщества, а не одного Пентагона. И Россия всегда выступает за сохранение справедливого и многополярного мироустройства в интересах всех государств и не какой-то их группы и, тем более, одной державы» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

«Не нужно путать мировой порядок с американским», — резюмировал Шойгу.

«Именно США вместе с западными партнерами начиная с Боснии и Косово и заканчивая Ираком и Ливией последовательно разрушали базовые основы существующего миропорядка», — подчеркнул российский министр обороны.