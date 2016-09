Объявлен шорт-лист Букеровской премии

На сайте Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован шорт-лист из шести финалистов.

В список вошли:

- Дебора Леви с книгой «Горячее молоко» (Hot Milk), Великобритания,

- Грэм Макри Барнет «Его кровавый проект» (His Bloody Project), Великобритания,

- Пол Бити «Распродажа» (The Sellout), США,

- Оттесса Мошфейг «Эйлин» (Eileen), США,

- Дэвид Сзали «Вся суть человека» (All That Man Is), Великобритания и Канада,

- Мадлен Тьен «Не говори, что у нас ничего нет» (Do Not Say We Have Nothing), Канада.

Имя победителя будет объявлено 25 октября, автор получит 50 тысяч фунтов.

Букеровская премия была учреждена в Великобритании в 1968 году. Спонсором стал крупнейший в Соединенном королевстве оптовый поставщик продуктов питания Booker Group.