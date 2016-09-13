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13 сентября 2016, 16:32
IT инновации Сколково

Полигон для тестирования IoT- проектов появился в «Сколково»

Базовая станция "Стриж Телематика" в ИЦ Сколково
Базовая станция "Стриж Телематика" в ИЦ Сколково
Фото предоставлено компанией

Компания «СТРИЖ Телематика», резидент кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково», запустила беспроводную сеть для интернета вещей, покрывающую всю территорию иннограда. Параллельно с внедрением IoT-сервисов в «Сколково», разработчики получат доступ к сети и смогут создавать свои собственные «умные» устройства и приложения на базе отечественной технологии для интернета вещей, а также тестировать и отлаживать проекты в условиях реального времени.

«Развертывание сети для интернета вещей на базе отечественной технологии — знаковое событие для «Сколково», – считает Максим Жаренов, проектный менеджер кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда «Сколково». – Приятно видеть результат работы наших резидентов. Получив готовую инфраструктуру, мы предлагаем всем российским IoT-разработчикам использовать «Сколково» как кросс-отраслевой полигон для тестирования пилотных проектов в сфере интернета вещей». 

Сеть уже охватывает R&D-центры, жилые кварталы, здание Сколтеха и другие объекты инновационного центра. По плану первыми устройствами, которые будут подключены к сети, станут «умные» счетчики воды и электроэнергии в жилых кварталах, датчики парковки на территории инноцентра, интеллектуальные системы управления освещением.

«”СТРИЖ” — отечественная платформа для IoT, которая позволяет подключать существующие приборы и сенсоры к интернету. Представьте, что счетчик воды или датчик влажности после интеграции сможет передавать свои показания в сеть, при этом не требуя обслуживания и работая от батареи свыше 10 лет», – комментирует запуск сети Андрей Синицин, президент компании «СТРИЖ Телематика».

Кроме того, благодаря специальному комплекту для разработчиков инженеры из «Сколково» получат в свои руки открытую среду с возможностью экспериментировать и создавать собственные IoT решения в различных отраслях: от индустриального интернета вещей и систем безопасности, до медицины, нефтегазовой промышленности и городского управления.

Компания «СТРИЖ Телематика» специализируется на разработке отечественной беспроводной энергоэффективной технологии, предназначенной для передачи данных в IoT-сетях и межмашинного «общения» (M2M). Как платформа для интернета вещей, «СТРИЖ» позволяет строить «умные» LPWA-сети и разрабатывать компактные устройства, которые способны передавать сигнал на расстояние свыше 50 км и при этом автономно работать в течение 10 лет. 

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