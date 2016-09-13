Российские и китайские моряки отработали спасение горящего корабля

Российские и китайские военные моряки отработали совместное тушение горящего корабля, а также другие элементы спасения судна в рамках учений «Морское взаимодействие-2016». Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в «Полит.ру».

«Сегодня на китайском учебно-тренировочном комплексе наши ребята соревновались с лучшими китайскими расчетами по тушению пожара, борьбе с водой и по другим моментам в борьбе за живучесть корабля в случае возникновения аварии», — сообщил замкомандующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирал Александр Юлдашев.

Он добавил, что российские и китайские военные по-разному тушат пожар на корабле — российские моряки используют пену, китайские заливают огонь забортной водой. Учения, по его словам, помогают отработать взаимодействие обеих команд.

«В случае тушения пожара один расчет гасит пламя, а другой не дает пожару распространяться. Здесь очень многое зависит от того взаимодействия и понимания друг друга», — пояснил Юлдашев.

Также российские и китайские военнослужащие аварийно-спасательных групп успешно отработали действия по ликвидации пробоины.

Совместные учения отрядов кораблей ВМФ России и военно-морских сил Китая проходят с 12 по 19 сентября в акватории Южно-Китайского моря.