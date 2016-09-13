Экс-командир группы «Альфа» погиб в ДТП с главой охраны Кадырова

В Чечне в ДТП погиб бывший командир группы спецназа «Альфа», советник врио главы республики Рамзана Кадырова Юрий Торшин. Одним из первых сообщение об этом появилось 12 сентября на сайте международной ассоциации ветеранов «Альфа».

В МЧС по Чеченской республике сообщили ТАСС, что авария произошла в Наурском районе. Мотоцикл Harley Davidson «по неустановленной причине допустил опрокидывание, следовавший за ним трехколесный мотоцикл марки Harley Davidson Юрия Торшина при совершении маневра также опрокинулся».

Как рассказал «Кавказскому узлу» источник в силовых структурах региона, в аварии пострадал также глава службы безопасности Кадырова полковник полиции Абузейд Висмурадов.

«У него множественные переломы и ушибы, и в настоящее время он находится в больнице в Грозном. Состояние у него тяжелое, что не позволяет пока госпитализировать его в Москву», — рассказал собеседник издания.

Авария, пишет издание, произошла во время пробега, организованного бойцовским клубом «Ахмат».

Сегодня днем, как пишет «Росбалт», Торшина похоронили на подмосковном Николо-Архангельском кладбище.