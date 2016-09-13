Twitter откажется от ограничений длины сообщений

Twitter пересмотрит подход к прочтению знаков и символов в сообщениях. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источники.

В частности, социальная сеть хочет исключить медиаконтент, а также цитированные твиты из объема оригинального сообщения в 140 знаков. Кроме того, в сообщениях могут перестать ограничивать количество доступных знаков при добавлении изображений, gif-анимаций, видео и опросов.

По данным источника, эти новые правила могут внедрить уже 19 сентября. Пока не сообщается, будут ли вводиться новые правила все сразу или по одному.

Напомним, ранее сообщалось, что популярная соцсеть хочет перестать учитывать длину ссылок при копировании их в сообщения.