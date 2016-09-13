ДНР и ЛНР введут одностороннее перемирие с 15 сентября

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захаров сообщил, что с 15 сентября с 00:00 по местному времени военнослужащие ДНР прекращают огонь в одностороннем порядке. В интервью телеканалу «Россия 24» он призвал Украину серьезно отнестись к этому заявлению.

Игорь Плотницкий, руководитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), также с 15 сентября ввел режим тишины. Он призвал наблюдателей ОБСЕ проконтролировать выполнение режима, сообщает Луганский информационный центр.

В связи с началом учебного года президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении огня на востоке Украины с 1 сентября.

Пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней группе по урегулированию конфликта в Донбассе с участием представителей ЛНР и ДНР, со стороны бывшего украинского президента Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook также призвала к соблюдению режима тишины.