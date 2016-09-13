Samsung выпустит обновление от перегрева Galaxy Note 7

Южнокорейский производитель Samsung Electronics выпустит обновление программного обеспечения, которое предотвратит перегрев смартфонов Samsung Galaxy Note 7 из первой партии с дефектным аккумулятором, сообщает BBC News.

Обновление не позволит батарее телефона заряжаться больше 60%.

Флагманский смартфон компании Galaxy Note 7 поступил в магазины в августе, а уже 2 сентября компания Samsung заявила об отзыве этих устройств из-за более 30 случаев взрывов телефонов с дефектной батареей.

К тому моменту было продано 2,5 млн устройств. В Россию они не поставлялись.