МИД РФ призвал США надавить на отказавшиеся от перемирия в Сирии группировки

МИД России призвал США надавить на сирийские группировки, борющиеся с режимом президента Сирии Башара Асада, чтобы они выполняли условия перемирия. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИДа.

Ранее СМИ сообщали, что руководство 21 вооруженной оппозиционной группировки в Сирии отказалось от российско-американской договоренности объявить перемирие с 12 сентября. «Эти отряды намерены продолжить вооруженную борьбу с правительством САР "до последнего патрона"», — отмечают в российском дипведомстве.

«Решительно призываем всех тех, кто имеет влияние на "отказников", прежде всего американскую сторону, разобраться, наконец, со своими клиентами», — говорится в заявлении.

В МИДе призывают не допустить, чтобы действия этих группировок перечеркнули «возможность поворота к политическому урегулированию сирийского кризиса».

9 сентября главы внешнеполитиеских ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри договорились о соглашении по перемирию в Сирии и началу политического урегулирования.

Перемирие было объявлено с 12 сентября. Через неделю должен начать работу Совместный исполнительный центр, в котором военные России и США будут координировать удары по целям «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии (обе террористические организации запрещены в России), а также по другим террористам.