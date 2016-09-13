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13 сентября 2016, 14:13
бизнес взятка Виктор Вексельберг Кремль

Вексельберг рассказал о планах «Реновы»

Виктор Вексельберг
Виктор Вексельберг

Основной владелец «Реновы» бизнесмен Виктор Вексельберг выступил на церемонии пуска парогазовой теплоэлектростанции в Екатеринбурге. Миллиардер отметил, что компания нацелена на модернизацию и освоение новых мощностей. Об этом пишет ТАСС

«Пользуясь моментом, хотел бы сказать, что компания "Т Плюс" всегда была, есть и будет компанией высокопрофессиональной, компанией, которая нацелена на модернизацию и создание нового качества энергетических мощностей. Компанией, которая несет на себе долг социальной ответственности, у нас широкая программа реализации разнообразных инициатив во всех 16 регионах. Поэтому, с какими бы сиюминутными трудностями нам не приходилось бы сталкиваться, я хочу выразить уверенность, что мы будем твердо идти к намеченным целям», - заявил Вексельберг. 

Напомним, что в настоящее время расследуется громкое дело, фигурантами которого являются представители руководства группы «Ренова». Генеральному директору ПАО «Т Плюс» Борису Вайнзихеру и совладельцу «Реновы» Евгению Ольховику предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Еще один фигурант дела Михаил Слободин объявлен в розыск. 

По версии следствия, в период с 2007 по 2014 годы руководство группы компаний «Ренова» и подконтрольной ей «Т Плюс» передавало взятки общей суммой 800 млн рублей руководству Коми взамен на тарифы на поставку тепла и электричества.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе претензий следственных органов к «Ренове». Об этом писали РИА Новости. «Президент, безусловно, обладает всей необходимой информацией, причем из разных источников», - подчеркивал Песков.

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