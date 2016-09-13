Военно-промышленный банк подал в суд на ЦБ РФ

Одна из крупнейших российских кредитных организаций ЗАО «Военно-Промышленный Банк» (ВПБ) выступает с иском в Арбитражный суд Москвы. ВПБ подал жалобу на предписание Центробанка, а также попросил Генеральную прокуратуру приостановить действие предписания ЦБ РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении ВПБ Банк России ввел ограничения на передвижения денежных средств клиентов (6,3 млрд в месяц), а также на привлечение новых. В результате коммерческий банк был вынужден ограничить переводы денежных средств, а также открытие и пополнение вкладов.

Центробанк посчитал, что часть кредитуемых КБ ВПБ предприятий не ведет реальную деятельность, в связи с чем ВПБ был вынужден увеличить свои резервы на 6 млрд рублей.

После исполнения предписания Военно-промышленный Банк предоставил соответствующий отчет ЦБ РФ, подчеркнув, что не представляет угрозы для вкладчиков и кредиторов.

Ограничения Банка России практически полностью замораживают деятельность банка и повлекут за собой проблемы по исполнению банком обязательств перед клиентами, а также иные негативные последствия в части финансовых потерь и репутации ВПБ, подчеркивает РИА Новости.