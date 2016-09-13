WADA обвинила хакеров из России во взломе своей системы

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что из антидопинговой системы администрирования и менеджмента с медицинской информацией ряда спортсменов произошла утечка данных. Об этом говорится в заявлении организации.

«ВАДА подтверждает, что российская группа кибершпионажа, называемая "Царской командой", также известная как Fancy Bear, незаконно получила доступ к системе АДАМС, к данным, хранившимся в учетной записи, созданной для использования во время олимпиады в Бразилии», - заявила организация.

По словам гендиректора организации Оливье Ниггли, это происшествие подрывает доверие к РФ в вопросах восстановления антидопинговой системы: «Эти преступные действия подрывают усилия глобального антидопингового сообщества по восстановлению доверия к России, утраченного после публикации независимого доклада комиссии Ричарда Макларена».

В настоящее время в организации ведется расследование, а также принимаются меры для восстановления контроля за паролями взломанной системы. Эту историю посчитали продолжением атаки в августе, когда были украдены данные информатора антидопингового агентства Юлии Степановой.

Ранее стало известно о публикации хакерами документов, которые, по их утверждению, принадлежат WADA, и в которых содержалось разрешение для американских теннисисток Серены и Винус Уильямс на употребление запрещенных препаратов.