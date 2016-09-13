Сестер Уильямс уличили в приеме запрещенных препаратов с санкции WADA

Хакеры из группы Fancy Bear, сообщившие, что взломали базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), выложили в Twitter, как они утверждают, документы WADA, согласно которым, агентство неоднократно выдавало разрешение на прием запрещенных препаратов самым титулованным американским теннисисткам, сестрам Серене и Винус Уильямс.

Из документов следует, что запрещенные препараты сестры получали для лечения. Также агентство не стало дисквалифицировать американскую гимнастку Симону Байлз после ее положительной допинг-пробы.

Согласно представленным данным, в 2010, 2014 и 2015 годах WADA разрешало Серене Уильямс принимать вещества, отнесенные к допингу, — оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. Винус Уильямс агентство разрешало прием препаратов преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол в 2010, 2011, 2012 годах.