Высший суд ЕС вновь признал время до работы частью трудового дня

Европейский суд, который является высшей судебной инстанцией ЕС, вновь постановил, что время, которое наемный работник затрачивает на дорогу к клиентам компании, является частью трудового дня. Об этом сообщает BBC News.

Аналогичное решение суд принимал год назад, по иску работников испанской компании Tyco, которая устанавливает системы безопасности. Работникам приходилось ездить иногда за 100 километров от дома, однако время, проведенное в пути, им никто не оплачивал.

Новое решение суда касается работников по уходу, монтажников, торговых представителей и другие профессии.

По решению суда, время, которое работник затрачивает от дома до первого заказа и от последнего заказа до дома, является рабочим временем. Согласно нормам ЕС, рабочая неделя не должна превышать 48 часов.