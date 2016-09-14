В РПЦ призвали урезать зарплату медикам за аборты

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов считает, что из зарплат медработников нужно вычитать деньги за проведение абортов. Об этом сообщает агентство «Москва».

По мнению Смирнова, нужно вводить «абортивное сознание», и в первую очередь - у докторов.

Представитель РПЦ утверждает, что ему приходилось общаться с женщинами, которым врачи рекомендовали сделать аборт по медицинским показаниям, однако ни один из их диагнозов, по его словам, не подтвердился.

Смирнов уверяет, что у медиков «есть настойчивое желание убить своего земляка». Он заявил, что систему оплаты труда врачей нужно менять по принципу: «доктор, сохранишь жизнь ребенка, получаешь зарплату, убьешь – с тебя вычет».