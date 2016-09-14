СМИ сообщили о 300 млн евро на счетах отца Захарченко в Швейцарии

Около 300 млн евро обнаружено на счетах офшорных фирм, зарегистрированных на отца замначальника управления «Т» управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделение Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро. Понятно, что речь идет не только о средствах "Нота-банка", как это предполагалось ранее», — цитирует издание слова собеседника.

Источник уточнил, что деньги были обнаружены в документации о счетах офшорных фирм, которая оказалась в распоряжении ФСБ. Фирмы были зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко.

По его словам, в данный момент устанавливается происхождение данных средств. Ранее сообщалось о начале проверки в главке МВД по делу полковника Дмитрия Захарченко.

Задержание и арест Дмитрия Захарченко состоялись в Москве 9-10 сентября. Полковнику полиции были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взятки (статьи 285 и 290 УК РФ). При обыске у него были изъяты 120 млн долларов и 2 млн евро — всего около 9 млрд рублей. Помимо изъятых средств, СМИ сообщили, что Захарченко может владеть, по меньшей мере, четырьмя квартирами в Москве общей стоимостью не менее 700 млн рублей.

Сам Захарченко заявлял, что к деньгам отношения не имеет, а в суде до сих пор не озвучено никаких конкретных эпизодов, по которым обвиняется полковник МВД. По одной из версий СМИ, обнаруженные у Захарченко деньги могут быть частью суммы, которая была украдена со счетов «Нота-банка», и, якобы, находившаяся у него на хранении.