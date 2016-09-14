Пассажиров «Аэроэкспресса» обяжут указывать паспортные данные

Желающим воспользоваться проездом на «Аэроэкспрессе» в направлении столичных аэропортов и обратно придется указывать данные своего паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя транспортной компании.

Отмечается, что паспортные данные необходимо будет указать только в случае покупки проездного билета через официальный сайт или мобильное приложение, в то время как при приобретении билета через кассу или автомат ввод такие данные не потребуются.

Кроме того, в качестве подтверждающих личность документов могут быть использованы национальные паспорта, заграничные паспорта и ID (для иностранных граждан), а также военный билет, паспорт моряка, дипломатический паспорт и временное удостоверение личности гражданина России. Для детей предполагается введение данных свидетельства о рождении.

Обработка и хранение данных будет вестись в строгом соблюдении законодательства.

Нововведение начнет действовать с середины сентября.