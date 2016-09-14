Порошенко поручил подать иск против России за загрязнение Черного моря

Президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД возбудить арбитражное производство против России за нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Причиной претензий он назвал загрязнение территории шельфа вследствие добычи Россией энергетических ресурсов и «негативное влияние на экологию Черного моря».

«Поручаю министру иностранных дел Украины подписать и уже сегодня направить в Российскую Федерацию сообщение об арбитраже в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву», — сказал Порошенко.

13 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о подаче иска в арбитражный суд в связи с потерей Крыма. Он подчеркнул, что это «первый большой иск» в рамках конвенции ООН по морскому праву.