Правительство выделило 3,3 млрд рублей российскому автопрому

В целях улучшения технических характеристик, а также более активного продвижения продукции отечественного автомобилестроения Минпромторгу РФ выделятся бюджетные ассигнования в размере 3,3 млрд рублей. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте правительства.

Средства из федерального бюджета будут направлены российским организациям автомобилестроения для «компенсации части затрат на улучшение технических характеристик (омологацию) и подтверждение соответствия продукции международным стандартам». «Указанные средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год», - отмечается в документе.

На данный момент более широкой реализации отечественной автомобильной техники препятствуют различия в технических характеристиках моделей с ожиданиями потребителей.

Выделенные средства, в частности, будут направлены на приведение в соответствие продукции международным стандартам.

В постановлении также четко определены правила предоставления субсидий.