В отношении Арсена Авакова заведено уголовное дело

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова заведено уголовное дело. Он рассказал об этом в программе телеканала 24.

Дело было открыто после обращения главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина.

«Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от господина Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковые. Все обращения в ГПУ имеют одинаковый процессуальный статус», — заявил Луценко.

Как отмечает «112 Украина», недавно Луценко заявлял, что закроет уголовное дело против ЦПК по факту розыска американского гранта на реформу ГПУ. Руководство ЦПК заявляло, что это «банальный повод вмешаться и заблокировать работу общественной организации».