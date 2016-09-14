Уголовное дело на Украине против Арсена Авакова закроют

Уголовное дело в отношении главы МВД Украины Арсена Авакова будет закрыто, сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларису Сарган.

Она отказалась сообщить обстоятельства уголовного дела.

«Было не одно заявление … поскольку факты, которые были в этом заявлении, не нашли своего подтверждения, мы не можем ее обнародовать: это будет выглядеть как политическая игра или клевета в отношении министра внутренних дел… Оно будет закрыто», — сказала Сарган.

Напомним, сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова заведено уголовное дело после обращения главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина.