Банковский кризис обошелся властям РФ более чем в 3 трлн рублей

Власти России в 2013–2015 годах потратили 3,36 трлн рублей на поддержку и санацию банков, сообщает РБК со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Fitch.

Общая cумма затрат за три года эквивалентна почти 4 процентам ВВП России за 2015 год. Около половины этой суммы ушла на рекапитализацию работающих банков, вторая половина — на спасение обанкротившихся банков и выплаты их вкладчикам.

Из общей суммы 830 млрд рублей являются средствами Агентства страхования вкладов по программе докапитализации через облигации федерального займа (ОФЗ). 880 млрд рублей — капиталом от других государственных структур, в основном, из Фонда национального благосостояния (ФНБ). 900 млрд рублей — кредиты от АСВ санируемым банкам и 750 млрд рублей — выплатами АСВ вкладчикам банков с отозванной лицензией.

Как поясняет Fitch, одной из самых затратных проблем российского банковского сектора является наличие банков со слабым финансовым профилем. За два года количество кредитных организаций в России сократилось почти с тысячи до 600. При этом прибыль российских банков в годовом исчислении с января по июнь 2016 года увеличилась в семь раз.

Ранее 14 сентября стало известно, что Банк России в ходе проверки выявил «дыру» в капиталах Финпромбанка на сумму 27 млрд рублей. Решения об аннулировании или отзыве лицензий банка пока нет. Согласно отчетности банка на 1 августа, в нем хранится частных вкладов на 16,3 млрд рублей.