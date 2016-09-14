СМИ сообщили об уходе Бастрыкина с поста главы СКР

Александр Бастрыкин покинет пост председателя Следственного комитета России, сообщает РБК. Издание ссылается на источники, близкие к руководству ФСБ, к центральному аппарату СКР и Администрации президента (АП).

По информации источника в ФСБ, недовольство Бастрыкиным «зрело в течение долгого времени». Сама отставка состоится вскоре после выборов 18 сентября, хотя точные сроки не называются.

Другой источнк сообщил, что новым главой Следственного комитета может стать нынешний заместитель Бастрыкина Игорь Краснов, курировавший расследование «дела БОРН» и начавший дело об убийстве Бориса Немцова в Москве.

В качестве возможного кандидата также рассматривается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, но источник, близкий к АП, высказал сомнение в его способности «оперативно управлять» работой ведомства.

Между тем, как отмечает РБК, информацию об обсуждении отставки Александра Бастрыкина опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что в «первый раз слышит об этом». В свою очередь, официальный представитель СКР Владимир Маркин отказался беседовать с РБК на данную тему. Напомним, что слухи об отставке самого Владимира Маркина в среду начали муссироваться в СМИ.

Так, агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следственным органам подтвердило, что официальный представитель Следственного комитета РФ покидает свой пост в ведомстве и будет работать в сфере, никак не связанной с его нынешней деятельностью. Владимир Маркин комментарии на этот счет давать отказался. От комментариев воздержались и в самом СКР.