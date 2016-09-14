Бастрыкин завел аккаунты в социальных сетях

Следственный комитет РФ проинформировал о создании аккаунта в соцсетях председателем СК России Александром Бастрыкиным. Об этом сообщается на официальном сайте СК России.

Бастрыкин зарегестрировался «ВКонтакте» и Facebook.

В СК заявили, что Александр Бастрыкин большое внимание уделяет личному общению с гражданами, выслушивает их мнение и принимает решения в рамках компетенции СК.

Предполагается, что с помощью своих аккаунтов председатель СК будет более оперативно реагировать на жалобы и высказывания обратившихся.