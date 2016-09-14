14 сентября 2016, 11:47
Бастрыкин завел аккаунты в социальных сетях
Следственный комитет РФ проинформировал о создании аккаунта в соцсетях председателем СК России Александром Бастрыкиным. Об этом сообщается на официальном сайте СК России.
Бастрыкин зарегестрировался «ВКонтакте» и Facebook.
В СК заявили, что Александр Бастрыкин большое внимание уделяет личному общению с гражданами, выслушивает их мнение и принимает решения в рамках компетенции СК.
Предполагается, что с помощью своих аккаунтов председатель СК будет более оперативно реагировать на жалобы и высказывания обратившихся.
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