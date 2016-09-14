ЦБ зафиксировал приток капитала в Россию на 1 млрд долларов

В августе России зафиксирован чистый приток капитала на 1 миллиард долларов, пишет в среду газета «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ.

При этом за восемь месяцев чистый отток составил 9,9 млрд долларов (против 10,9 млрд долларов за семь месяцев и 10,6 млрд долларов за полгода). За август профицит текущего счета составил 14,8 млрд долларов, это более чем втрое меньше, чем за тот же период 2015 года. ЦБ объясняет такие показатели спадом цен на нефть.

Сотрудник Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Пухов в интервью «Ведомостям» высказал мнение, что приток капитала помог в августе удержать курс национальной валюты от падения. Основными факторами, способствующими притоку капитала, он назвал многолетний минимум погашений внешнего долга, высокие ставки на рынке рублевого госдолга при сохраняющейся привлекательности рубля, а также установившаяся относительно высокая цена на нефть и рост прибыли российских компаний.

Между тем, уже с сентября, как отмечают эксперты, приток может смениться чистым оттоком капитала.

В середине июля глава Минфина РФ Алексей Улюкаев сообщил, что доверие инвесторов к российской экономике восстанавливается. Такой вывод он сделал из зафиксированного в мае этого года притока капиталов в Россию.