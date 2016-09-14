Дело против Авакова завели из-за выделения земельного участка 15 лет назад

Уголовное дело, в котором замешан министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, касается выделения земельного участка пятнадцать лет назад. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» в среду заявил первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук.

«Нет уголовного производства относительно Арсена Авакова… Из-за отсутствия состава преступления производство будет закрыто. [Производство было открыто] не против конкретного человека, а против факта пятнадцатилетней давности относительно выделения земельного участка. Там на самом деле проблема относительно прав выделения земельного участка… кто сколько выделял», — заявил замгенпрокурора.

14 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова заведено уголовное дело. Дело было открыто после обращения главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина.

Позже пресс-секретаря генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что уголовное дело в отношении Авакова будет закрыто. При этом она отказалась сообщить обстоятельства уголовного дела.

Вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий» Георгий Чижов прокомментировал «Полит.ру» возбуждение уголовного дела в отношении главы МВД Украины и высказав мнение, что у этой истории вряд ли есть какие-то серьезные перспективы.

«О том, что Арсена Авакова подозревают в коррупции, заговорили некоторое время назад в связи с тем, что для нужд МВД вроде бы закупалось нечто у фирмы, бенефециаром которой является сын Авакова. Тогда Аваковы давали какие-то пояснения (не возьмусь оценить, насколько они правы или неправы). Но вообще если глава Центра по противодействию коррупции обращается в Генпрокуратуру, то той ничего другого не остается, кроме как возбудить уголовное дело. Это не значит, что дело имеет какие-то существенные перспективы», — заявил он.