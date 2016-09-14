Челси Мэннинг добилась разрешения на операцию по смене пола

Осужденной по обвинению в передаче секретных данных Wikileaks экс-разведчице США Челси Мэннинг (до смены пола — Брэдли Мэннинг) разрешено провести операцию по смене пола, сообщает The Verge.

«Я бесконечно рада, что военные, наконец, делают правильные вещи. Это то,что я от них хотела, - чтобы они позволили мне быть собой», - заявила Челси.

Ранее сообщалось, что Челси Мэннинг объявила в тюрьме голодовку. Она принимала только воду и необходимые таблетки. На такой шаг заключенная пошла в знак протеста властям, которые отказывают Мэннинг в лечении расстройства ее гендерной идентичности.

Напомним, что Челси Мэннинг ранее была американским военнослужащим Брэдли Мэннингом. С 2013 года по решению суда Мэннинг отбывает заключение сроком 35 лет в военной тюрьме Форт Ливенворт.