Американский телеведущий оговорился о смерти Клинтон

Телеведущий американского канал ABC7 Джо Торрес начал выпуск новостей с оговорки. Он проинформировал зрителей телеканала о «смерти» кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом пишет Mediaite.

«Мы начинаем со срочных новостей о смерти Хиллари Клинтон», — заявил Торрес.

Далее телеведущий заметил, что это известие якобы подтвердил личный врач Клинтон.

Как сообщает местное издание McClatchyDC, руководство телеканала успело разъяснить ситуацию, заявив, что Торрес вместо слова health (англ. «здоровье») сказал death («смерть»).