Экс-госсекретарь США в переписке назвал Трампа идиотом

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл в своей переписке подверг критике обоих кандидатов в президенты, а также обозвал Дональда Трампа «идиотом». Об этом сообщает AP.

Взломанную переписку Пауэлла опубликовал сайт DCLeaks.com. В ней экс-госсекретарь говорит, что его не беспокоит рост рейтинга миллиардера, «его только воодушевляет, когда его продолжают называть идиотом». Сам Пауэлл охарактеризовал Трампа как «национальный позор».

По словам Пауэлла, Хиллари Клинтон, которая ранее сказала, что использовала частный почтовый аккаунт по его совету, слукавила, ведь сам бывший госсекретарь пользовался личной почтой только иногда, а Клинтон отказалась от почты Госдепартамента. Отметим, Пауэлл - генерал в отставке - возглавлял Госдеп с 2001 по 2005 год.