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14 сентября 2016, 11:18
инфляция Россия Центробанк экономика

Эксперт Антон Табах: Комментария ЦБ по ситуации ждут не меньше, чем снижения ставки

Антон Табах
Антон Табах

Решение снизить ключевую ставку Центробанка России, скорее всего, будет принято на заседании Совета директоров банка 16 сентября, однако значительно интереснее будет комментарий банка. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» доцент кафедры факультета экономических наук НИУ ВШЭ Антон Табах.

«Скорее всего, 16 сентября мы увидим снижение ключевой ставки ЦБ на 50 базовых пунктов. Во-первых, потому что пока ситуация с инфляцией идет по лучшему сценарию, то есть она близка к нулю. Во-вторых, ЦБ научился справляться со всеми проблемами с ликвидностью. Сейчас ликвидность у банков скорее избыточная, но при этом на валютный рынок она не идет – ЦБ ее «стерилизует» другими способами. Поэтому, грубо говоря, у ЦБ есть пространство для снижения ставки.

Ну, и третий фактор таков: при ожидаемой инфляции чуть выше 7% к концу года иметь тсавку на 3,5 процентных пункта выше, чем инфляция – это достаточно неправильно со всех точек зрения. Поэтому, скорее всего, ЦБ срежет ставку на 50 базовых пунктов. И, скорее всего, следующее снижение будет не в октябре, а в середине декабря. Ну, если не случится какого-то очень позитивного сценария.

Но самое интересное тут – это не действия ЦБ, на деле большинство экспертов и наблюдателей ожидают снижения ставки. А интересно, что ЦБ напишет, как он прокомментирует развитие экономической ситуации. Заявления ЦБ – это вообще очень интересное чтение, поскольку в силу ряда причин Центральный банк сейчас наиболее адекватен в плане прогнозирования и комментирования.

Если сравнивать ключевые экономические ведомства – Минфин, Минэкономразвития и ЦБ, то сейчас ЦБ лучше всего дает ощущение денежно-кредитной политики страны на ближайшие несколько месяцев. Поэтому ждем, когда это появится на лентах, и внимательно читаем», – объяснил Антон Табах.

О прогнозах экспертов по поводу изменения ключевой ставки ЦБ написали 14 сентября многие российские СМИ. Эксперты, опрошенные РБК, например, в основном сошлись во мнениях, что ставка будет понижена уже 16 сентября и что до конца года это случится еще раз. 

Напомним, на заседании Совета директоров от 29 июля ЦБ оставил ключевую ставку без изменений. Это решение он объяснил удовлетворяющей его динамикой инфляции и начинающимся оживлением экономической активности, возникшим, по его оценке, в результате проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики. 

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