Экспертиза «Полит.ру»: Лидеры стран Центральной Азии копируют методы работы друг друга

Лидеры стран центральноазиатского региона копируют методы работы, а также методики продления сроков пребывания у власти друг у друга. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Досым Сатпаев, казахстанский политолог, комментируя ситуацию в Турменистане.

«В принципе, господин Бердымухамедов не является каким-то оригиналом – практически во всех странах Центральной Азии такая процедура активно использовалась. Полномочия там продлевались разными способами – через изменение Конституции, через проведение референдума. В принципе, это очень распространенная методика действий центральноазиатских элит.

В этом отношении Туркменистан не сильно отличается от других государств региона. Может быть, отличался только от Кыргызстана, где более интересная ситуация – там пытаются создать парламентскую республику. А Туркменистан в этом плане ближе к Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, где главы государств всеми силами в рамках Конституции пытаются продлить пребывание на президентском посту.

Надо отметить, что и Казахстан в последнее время стал чаще копировать Таджикистан. Например, в Туркменистане нет статуса "лидера нации", а в Таджикистане Эмомали Рахмон протолкнул закон о "лидере нации", напоминающий казахский вариант. Можно сказать, что руководители стран Центральной Азии копируют друг у друга и методики продления своих полномочий, и методы работы», – сказал Досым Сатпаев.

О том, что Конституция Туркменистана была изменена таким образом, чтобы был отменено возрастное ограничение в 70 лет для президента страны, стало известно 14 сентября. Сообщается также, что изменения в Конституции увеличивают срок полномочий президента с пяти до семи лет.

Новая конституция была принята парламентом единогласно, и президент Гурбангулы Бердымухамедов сразу же подписал закон, после чего тот вступил в силу, передает информационное агентство РИА Новости.