Эксперт Николай Петров: Адмресурс используют из-за отказа от фальсификаций на выборах

В использовании административного ресурса партией власти в ходе думкой кампании можно усмотреть некий позитив, так как это говорит о том, что власть отказывается от фальсификаций. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ, комментируя результаты исследования движения «ГОЛОС».

Говоря о массовом использовании административного ресурса, отмеченном сотрудниками «ГОЛОСа», эксперт высказал мнение, что таким образом партия власти пытается компенсировать потери, которые неизбежно понесет, отказавшись от фальсификаций.

«Думаю, что кремлевский лозунг в отношении этой кампании можно было бы сформулировать как «Манипуляции – «да», фальсификации – «нет». Использование административного ресурса – это способ компенсировать потери, которые связаны с отказом от фальсификации.

Я бы это отметил как некий позитив – как иллюстрацию того, что фальсификации, с одной стороны, сознательно отвергаются властью, которая боится повторения протестов. С другой стороны, они, фальсификации, и не реализуемы во многих регионах, так как власть разрушила многие политические машины, и трудно было бы ожидать, чтобы остающиеся могли что-то сделать в этом вопросе», – считает Николай Петров.

О том, что партия власти нарушает принципы свободных и равных выборов в ходе агитационной кампании, говорится в докладе движения «ГОЛОС», опубликованном 13 сентября. Эксперты движения говорят об обилии косвенной агитации партии «Единая Россия» в региональных СМИ, замаскированной под освещения работы губернаторов, и о случаях насилия в отношении представителей оппозиции, а также о ее сложностях с поиском рекламных площадок.

В самой ЕР с такими выводами категорически не согласны, отмечает интернет-издание «Газета.Ru».