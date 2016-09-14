Эксперт Евгений Минченко: Смена куратора Госдумы в Кремле является плановой

Уход со своего поста Радия Хабирова, замначальника управления внутренней политики администрации президента, курировавшего работу парламента, является ожидавшимся, плановым. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» политолог Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Эта отставка ожидаемая — она готовилась минимум пару лет. Радию Фаритовичу была предоставлена возможность "мягко" уйти, подобрав себе новое место работы (не знаю, какое). Большая часть людей, которые в свое время с ним пришли, уже трудоустроены в других местах. Так что это — достаточно плановая, ожидаемая ротация.

Вопрос тут все же не в новой Думе — уход Радия Фаритовича планировался достаточно давно. Просто процесс затянулся — может быть, как раз потому, что решался вопрос о его трудоустройстве. Возможно, решили еще, что чисто формально лучше ему доработать с этой Думой до конца, и тогда уже уходить», — сказал Евгений Минченко.

О том, что заместитель руководителя управления внутренней политики администрации президента Радий Хабиров уйдет в отставку после парламентских выборов 18 сентября, сообщило информационное агентство РБК со ссылкой на сразу два источника. Кто станет ответственным за новый созыв депутатов и чем станет заниматься Хабиров, не сообщалось.

Издание напоминает, что Хабиров взаимодействовал с парламентом. Обновлением нижней палаты парламента источники РБК объясняли и необходимость замены куратора. В то же время источник пояснил, что выборами Хабиров не занимается, поэтому его планы не повлияют на ход выборной кампании.