Эксперт Георгий Чижов: Возбуждение дела на Авакова не означает наличия у дела перспектив

Возбуждение уголовного дела в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не означает еще, что у дела есть какие-то серьезные перспективы. Такое мнение «Полит.ру» высказал Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий», комментирую сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении главы МВД Украины.

«О том, что Арсена Авакова подозревают в коррупции, заговорили некоторое время назад в связи с тем, что для нужд МВД вроде бы закупалось нечто у фирмы, бенефециаром которой является сын Авакова. Тогда Аваковы давали какие-то пояснения (не возьмусь оценить, насколько они правы или неправы). Но вообще если глава Центра по противодействию коррупции обращается в Генпрокуратуру, то той ничего другого не остается, кроме как возбудить уголовное дело.

Это не значит, что дело имеет какие-то существенные перспективы. Скорее всего, это процедура автоматическая, если смотреть на ситуацию со стороны прокуратуры. А вот о конфликте между главой Центра по противодействию коррупции и главой МВД говорить, конечно, можно. Но в последнее время мы столкнулись с тем, что правоохранительные органы Украины постоянно конфликтуют между собой, причем чаще всего — на почве борьбы с коррупцией.

Мы знаем, что был конфликт между Генпрокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро, когда силовики обеих сторон пытались задерживать друг друга или воспрепятствовать проведению следственных действий. Тогда генпрокурору Юрию Луценко и главе НАБ Артему Сытнику даже пришлось специально договариваться о правилах взаимодействия. И, в общем, следует ожидать, что эти конфликты еще продлятся.

Многие эксперты пытаются даже сравнивать относительную эффективность старых и новых правоохранительных органов. Старые - это как раз МВД, Генпрокуратура, а новые — Национальное антикоррупционное бюро, специализированная Антикоррупционная прокуратура, которые, в общем, пока значительных результатов не добились. Они открыли массу уголовных дел, но ни одно из них за более чем полгода до суда еще не было доведено, и никакие высокопоставленные статусные коррупционеры пока не привлечены к ответственности. Поэтому многие эксперты в Украине говорят, что эффективность традиционных правоохранительных органов, даже той же Генеральной прокуратуры, выше.

Что же будет с делом Авакова, посмотрим. Но думаю, тут не надо делать каких-то далекоидущих политических выводов. Пока это просто рабочий процесс, система устаканивается. Насколько оправданно создание этих специализированных правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, мы сможем судить, думаю, только через несколько лет. Быстрее просто не понять. Пока скепсис в отношении новых правоохранительных органов очень велик, хотя и ожидания от них тоже велики. Они создавались именно с целью повысить эффективность борьбы с коррупцией.

А что касается истории с Аваковым, то в какой-то мере это даже хорошо: глава МВД тоже должен понимать, что против него может быть возбуждено уголовное дело. И что он тоже должен будет приложить какое-то усилия для доказательства своей невиновности», — объяснил Чижов.

О том, что в отношении Авакова было возбуждено уголовное дело, журналистам сообщил вечером 13 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Как рассказал генпрокурор в программе телеканала 24, дело было открыто после обращения главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина.

Как отмечает «112 Украина», недавно Луценко заявлял, что закроет уголовное дело против ЦПК по факту розыска американского гранта на реформу ГПУ. Руководство ЦПК заявляло, что это «банальный повод вмешаться и заблокировать работу общественной организации»