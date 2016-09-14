Адвокат назвал конкретные обвинения в адрес Гайзера

Стали известны несколько конкретных обвинений в адрес бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-губернатора Вячеслава Леонтьева.

«Моему подзащитному вменяется взятка в виде передачи имущества — доли в гостинице "Авалон", которая расположена в Коми», — сообщил адвокат.

Он уточнил, что, согласно материалам дела, Гайзер получил активы, которые раньше принадлежали бывшему сенатору Евгению Самойлову. Речь идет о 50% акций компании ООО «Автоцентр», на балансе которой находится гостиница «Авалон». В 2014 году Самойлов якобы передал этот актив людям Гайзера за покровительство в бизнесе.

Бывшему главе Коми также вменяются два эпизода мошенничества, связанного с птицефабрикой и Сыктывкарским промышленным комбинатом.

Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.

В среду на заседании Мосгорсуда также стало известно, что СКР прекратил расследование в отношении нескольких фигурантов дела о коррупции в правительстве республики Коми. Об этом рассказал адвокат бывшего замглавы республики Александра Чернова Карен Григорян. Несколько фигурантов, чьи имена Григорян не уточнил, дали признательные показания и были переведены из обвиняемых в свидетели. В итоге, хотя подозреваемые и признали себя виновными, уголовное дело в отношении них было решено прекратить. Защитник назвал это решение несправедливым, поскольку, по его мнению, эти люди «оговорили» себя и других.

Ранее в среду стало известно, что следствие предъявило экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру обвинение в получении взятки и по новому эпизоду мошенничества. Гайзеру предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 159 УК РФ (мошенничество) и двум эпизодам статьи 290 (взятка). Отмечалось, что обвинение было предъявлено 31 августа.