Юнкер анонсировал создание базы данных о въезжающих в Евросоюз

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер рассказал о планах создать автоматизированную систему информации о въезжающих в Европейский союз, позволяющую определить, имеет ли приезжий право попасть на территорию ЕС, передает РИА Новости.

«К ноябрю мы предложим создать европейскую систему информации о поездках. Автоматизированную систему, призванную определить, кто имеет право приезжать в Европу. Так мы будем знать, кто едет в Европу еще до того, как этот человек прибудет в Европу», — цитирует агентство слова выступления Юнкера на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Глава ЕК также отметил, что уже к концу году в Евросоюзе начнут действовать законодательные нормы, по которым каждый раз, когда человек прибывает на территорию ЕС и выезжает с его территории, должны быть записана дата, место и причина, объясняющая его передвижение.

Кроме того, будет усилено европейское полицейское агентство (Европол), которому будет предоставлен доступ к создаваемой базе данных, а также даны дополнительные ресурсы по обмену информацией и разведданными.

Ранее, в конце февраля, Совет Евросоюза принял решение о введении проверок в отношении всех лиц, пересекающих границы стран ЕС.